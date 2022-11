Lula será convidado pelo Fórum Econômico Mundial para apresentar seu projeto ao mundo

Apoie o 247

ICL

247 - O Fórum Econômico Mundial vai convidar Lula (PT) para seu evento anual, que ocorre em janeiro em Davos, na Suíça, informou o jornalista Jamil Chade, do Uol . Segundo a reportagem, o presidente eleito será chamado para o palco central para apresentar ao mundo seu projeto de governo e de política externa. “Se aceitar, o brasileiro corre o risco de ser alçado a uma das principais estrelas do evento de 2023”, aponta Chade.

Ainda, de acordo com o jornalista, a organização estava preocupada que Jair Bolsonaro, se não reconhecesse sua derrota na eleição, jogasse o país numa crise política, mas, segundo Davos, o discurso de terça-feira, ainda que breve, abriu a porta para uma transição. "Tudo indica que não vamos repetir o cenário de Trump", disse um dos organizadores do evento à coluna.

Nos Estados Unidos, apoiadores do ex-presidente Donald Trump, derrotado pelo atual presidente Joe Biden, invadiram o Capitólio contra o resultado eleitoral.

Nesta semana, o governo do Egito e anfitrião da Cúpula da ONU para o Clima também pediu que Lula compareça à reunião em duas semanas no país árabe. Agora, com o convite do Fórum Econômico Mundial, o presidente eleito no Brasil já recebeu seu segundo convite para participar de uma cúpula internacional, antes mesmo de assumir o governo.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.