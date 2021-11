Lula sobre Alckmin: "tive extraordinária relação com ele e quero uma chapa para ganhar a eleição e mudar o País"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Entrevistado pela Rádio Gaúcha na manhã desta terça-feira (30), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro que pretende estimular a aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin, mas espera ainda a definição do seu partido. Lula elogiou o ex-governador e espera que ele se filie ao PSB, para que seja possível costurar um acordo nacional com o PT: "tive extraordinária relação com ele e quero uma chapa para ganhar a eleição e mudar o País".

Veja a entrevista de Lula:

Entrevista de Lula na Rádio Gaúcha https://t.co/PJyAsNmhNN PUBLICIDADE November 30, 2021

Lula e Alckmin têm encontro marcado esta semana para uma nova conversa sobre o quadro político nacional, O que parecia inicialmente uma especulação torna-se articulação pública a partir de agora.

Eles já tinham se encontrado pessoalmente em outra ocasião neste ano. Mas essa será a primeira reunião dos dois depois que foi divulgada a articulação de lideranças do PT e do PSB para tentar viabilizar uma chapa com Lula concorrendo à Presidência e Alckmin à vice.

PUBLICIDADE

Depois que as tratativas vieram à tona, ambos deram declarações sinalizando que elas de fato estavam ocorrendo e poderiam evoluir.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE