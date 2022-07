Lula tem 44% e Bolsonaro 33%, aponta levantamento telefônico Ideia/Exame

A vantagem do petista é de 11 pontos no primeiro turno e de dez no segundo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Levantamento telefônico do Instituto Ideia, contratado pela Exame, divulgado nesta quinta-feira (21) aponta que o ex-presidente Lula (PT) tem 44% das intenções de voto para o primeiro turno, contra 33% de Jair Bolsonaro (PL), o segundo colocado.

Em terceiro lugar aparece Ciro Gomes (PDT), com 8%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 4%, e André Janones (Avente), com 2%.

Lula - 44%

Bolsonaro - 33%

Ciro Gomes - 8%

Simone Tebet - 4%

André Janones - 2%

Os outros nomes pontuaram apenas 1% ou menos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo turno

Na projeção de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o cenário mais provável, o petista aparece com 47% das intenções de voto contra 37% do atual ocupante do Palácio do Planalto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento ouviu 1.500 por telefone entre 15 e 20 de julho e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09608/2022. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de três pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE