Lula tem 54% de intenções de voto entre beneficiários do Auxílio Brasil, mostra Quaest

Ao contrário do que esperava o governo, o aumento eleitoreiro do Auxílio Brasil para R$ 600 diminui as chances de voto em Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Quaest contratada pelo banco Genial e divulgada nesta quarta-feira (31) mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem 54% das intenções de voto entre beneficiários do Auxílio Brasil.

Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 25%.

>>> Pesquisa Quaest: Lula tem 44% contra 32% de Bolsonaro no 1º turno

Ao contrário do que esperava o governo federal, o aumento eleitoreiro do Auxílio Brasil para R$ 600 diminui as chances de voto em Bolsonaro.

CEO da Quaest, Felipe Nunes explica: "por que a estratégia distributivista do governo não está funcionando? Eu tenho duas hipóteses, que vêm se confirmando ao longo dos meses. Primeiro, o eleitor percebeu que as medidas econômicas foram feitas com propósito eleitoral, o que retira a gratidão sobre a ação. Isso se deu, em especial, quando as pessoas ‘descobriram’ que o novo valor do auxílio tinha data para terminar e voltar ao seu valor original. Colocar uma data de fim reforçou a ideia de que não era por altruísmo, mas por interesse próprio do governo".

>>> Quaest: Bolsonaro é o candidato mais rejeitado; Ciro Gomes é o segundo

"Segundo, o que mais importa para o eleitor de baixa renda, os alimentos, não sofreram uma queda significativa de preço (18% sentiram redução). O preço da energia caiu para 41% dos eleitores e a gasolina para 82%. A classe média foi quem mais sentiu os efeitos da redução", complementa.

A pesquisa ouviu presencialmente 2.000 eleitores entre 25 e 28 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00585/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.