Lula tem 54% dos votos válidos contra 46% de Bolsonaro, segundo Ipec

247 - Se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Lula (PT) teria 54% dos votos válidos, e Jair Bolsonaro (PL), 46%, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 24, a seis dias do segundo turno da eleição presidencial, que ocorre no dia 30 deste mês.

No levantamento anterior do Ipec, de 14 de outubro, os números eram os mesmos.

Nos votos totais, Lula tem 50% contra 43% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 5% e “não sabem/não respondeu” 2%.

Este é o quarto levantamento do Ipec após o primeiro turno das eleições. Foram entrevistadas 3.008 pessoas em 183 municípios entre sábado (22) e segunda-feira (24). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-06043/2022.

