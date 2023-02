Lula: 'temos que tirar bolsonarista infiltrado no governo'

As críticas do petista aconteceram em um contexto de pressão da classe política e de movimentos populares contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (14), no município de Santo Amaro (BA) que é preciso tirar do governo federal "bolsonarista escondido, essa gente infiltrada". As críticas de Lula aconteceram em um contexto de pressão de políticos e de movimentos populares contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por conta da alta dos juros, de 13,75% atualmente, o mesmo percentual desde agosto do ano passado.

"Precisamos criar emprego, aumentar o salário, criar melhores condições na educação. Tenham só um pouquinho de paciência. Porque a gente ainda não conseguiu montar as equipes que a gente tem que montar, porque temos que tirar bolsonarista que tá lá escondido, essa gente infiltrada dentro do nosso governo", disse o petista.

"(Bolsonaro) não teve coragem de me encarar de frente", afirmou o ocupante do Planalto, ao lembrar que o seu antecessor não quis passar a faixa presidencial. Jair Bolsonaro (PL) está em viagem nos Estados Unidos.

O atual chefe do Executivo federal destacou a importância de ter boas relações com as prefeituras no Brasil. Segundo Lula, o governo federal tem uma "sala especial para receber prefeitos e prefeitas". "A Caixa Econômica estará à disposição de vocês".

O presidente prometeu atender aos pedidos de representantes da enfermagem no País. A categoria pede um salário de pelo menos R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteira. "Vou convidar enfermeiros e dizer: tá resolvido o problema de vocês".

