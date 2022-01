Lula tenta atrair eleitorado evangélico pela pauta econômica

Apoie o 247

ICL

247 - Como estratégia para atrair os votos do eleitorado evangélico, que em grande parte se aliou a Jair Bolsonaro (PL) em 2018, o ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais, quer focar na agenda econômica, informa o Estado de S. Paulo.

O petista tentará evitar temas sensíveis a este público, como aborto e legalização de drogas, e focar na inflação, carestia e desemprego.

Lula conseguiu manter um bom relacionamento com os evangélicos enquanto presidente. Havia diálogo com a Assembleia de Deus da família Ferreira, no Rio, e a Universal, do bispo Edir Macedo.

PUBLICIDADE

O apoio dos evangélicos é visto como essencial por todos os eventuais candidatos a presidente, visto que representam 30% da população, de acordo com pesquisas.

A mais recente pesquisa Ipec, divulgada em dezembro, mostra que Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados na preferência de voto dos evangélicos. Segundo o levantamento, o petista tem 34% de apoio e Bolsonaro, 33%.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE