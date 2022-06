Lula testa negativo para Covid, retoma campanha e diz que voltará a utilizar máscara

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) testou negativo para a Covid-19 e disse que irá retomar as atividades de campanha. A afirmação foi feita nesta terça-feira (14) durante uma entrevista concedida à Rádio Vitoriosa, de Uberlândia, Minas Gerais. “Hoje fui comunicado pelo médico que eu fiz exame e deu negativado. Isso significa que amanhã [quarta-feira] estarei em Minas 100% livre do Covid, mas se ainda tiver aglomeração irei utilizar máscara para evitar abuso com a doença que a gente ainda não conseguiu debelar.

Na entrevista, Lula disse que escolheu Uberlândia para lançar a chapa de pré-candidatura de Alexandre Kalil (PSD) ao governo mineiro pelo fato do município ser “uma das cidades mais importantes de Minas Gerais e pelo fato do triângulo mineiro ser um polo de desenvolvimento altamente respeitável tanto no setor de serviços, de comércio, do agronegócio”.

“É muito importante dar o pontapé inicial numa cidade extraordinariamente grande, rica e com problemas como todas as outras cidades brasileiras. Como neste ano já fui a Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora, tomei a atitude que seria importante fazer o ato de lançamento da pré-candidatura do companheiro Kalil em Uberlândia”, completou.

