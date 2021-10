Lula traça plano para eleger grande bancada e não ficar refém do Congresso

A meta do ex-presidente é eleger 90 deputados petistas em 2022. Atualmente, o PT tem a segunda maior bancada da Câmara, que conta com 53 deputados edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-presidente Lula, favorito para a eleição de 2022, tem insistido em conversas com parlamentares do PT que uma das prioridades do partido em 2022 deve ser aumentar, e muito, sua bancada no Congresso Nacional, de acordo com Bela Megale, do jornal O Globo.

A meta do petista é eleger 90 deputados. Atualmente, o PT tem a segunda maior bancada da Casa, com 53 parlamentares.

Lula não quer chegar ao Palácio do Planalto sendo "refém do sistema semipresidencialista que domina o governo Bolsonaro".

PUBLICIDADE

O ex-presidente entende que uma base sólida no Congresso é fundamental para o sucesso de seu mandato e se preocupa com as 'heranças' que pode vir a receber do governo Jair Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE