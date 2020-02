Lula vai a Europa receber título em Paris e debater desigualdade em Genebra e Berlim

Ex-presidente Lula viajará à Europa na próxima semana para uma série de encontros internacionais visando discutir a desigualdade no mundo. Viagem do ex-presidente acontece poucas semanas após ele encontrar-se com o Papa Francisco e debater a redução da desigualdade e da fome no mundo edit

247* - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará à Europa na próxima semana para uma série de encontros internacionais visando discutir a desigualdade no mundo. Estão previstas agendas em Paris, Genebra e Berlim. Em Paris, Lula receberá do título de cidadão honorário da capital francesa das mãos da prefeita parisiense, Anne Hidalgo. Viagem do ex-presidente acontece poucas semanas após ele encontrar-se com o Papa Francisco e debater a redução da desigualdade e da fome no mundo.

O título honorário de cidadão de Paris foi concedido a Lula quando ele ainda era mantido como preso político em Curitiba e é um reconhecimento do legado do líder brasileiro no combate à fome. Em Paris, Lula deve se reunir com lideranças políticas, partidos, sindicatos e intelectuais franceses. Na terça-feira (3), o ex-presidente participa do Festival Lula Livre em Paris, no Teatro do Sol, às 19h30. O evento também vai contar com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-prefeito Fernando Haddad.

Em sua passagem por Genebra no dia 6, Lula se encontrará com representantes do Conselho Mundial das Igrejas (CMI), que congrega mais de 340 igrejas em mais de 120 países, onde discutirá a desigualdade social, tema central do encontro com o Papa Francisco no Vaticano. Ainda na Suíça, o ex-presidente participa de encontro com representantes sindicais.

Já em Berlim, Lula vai se reunir com lideranças políticas e com representantes do movimento sindical alemão. No dia 9, o ex-presidente participa de Encontro em Defesa da Democracia no Brasil, ato público em que deve encontrar representantes dos comitês internacionais Lula Livre.

*Com informações do site oficial do ex-presidente Lula.