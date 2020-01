Lula vai a Minas Gerais para encontro com MST e Atingidos por Barragens

O ex-presidente Lula viaja nesta quinta-feira (23) para Minas Gerais, onde participa do encontro do MST e de um evento organizado pelo Movimento dos Atingidos Por Barragens (MAB) edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta quinta-feira (23) para Minas Gerais, onde participa do encontro da Coordenação Nacional do MST, na cidade de Sarzedo.

No estado, Lula também participará do Seminário Internacional “O Lucro Não Vale a Vida”, realizado em Betim pelo Movimento dos Atingidos Por Barragens (MAB). A atividade é parte do calendário da Marcha dos Atingidos, que marca um ano do crime de Brumadinho (MG), que deixou 270 mortos.

Antes de retornar a São Bernardo do Campo (SP), Lula participa ainda de um encontro com intelectuais e professores mineiros.

Confira a agenda:

Quinta-feira, 23 de janeiro

Sarzedo

19h00 – Reunião da Coordenação Nacional do MST

Sexta-feira, 24 de janeiro

Betim

16h00 – Seminário Internacional: O lucro não vale a vida – 1 ano do crime em Brumadinho