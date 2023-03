Lula vai criar Dia Nacional Marielle Franco e tomar medidas para defesa e promoção dos direitos das mulheres

Apoie o 247

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai realizar ações para o mês da mulher, com projetos e medidas de impacto social. Para isso, o presidente mobilizou seus ministérios.

O presidente vai fazer um grande ato para anunciar mais de 25 ações na próxima quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no Palácio do Planalto. Outras medidas serão lançadas ao longo do mês ou já foram anunciadas.

As ações serão coordenadas pela ministra da Mulher, Cida Gonçalves.

Dentre as ações, está a proposta de criar o Dia Nacional Marielle Franco e a construção de Casas da Mulher Brasileira e oficinas de fabricação de absorventes em presídios femininos.

Lula atribui grande importância às questões das mulheres e considera que elas foram responsáveis por sua vitória eleitoral em outubro do ano passado

Reportagem da Folha de S.Paulo relembra que na posse da ministra da Mulher, Cida Gonçalves, Lula afirmou: "Quero que você [Cida] saiba da responsabilidade que eu estou te dando, porque quem me elegeu foram as mulheres. Portanto, você tem a responsabilidade de tocar aquilo que pra mim é mais caro nesse governo, que são as pessoas que, quando ninguém acreditava, foram lá e acreditaram em mim".

O presidente anunciou na última semana uma das principais medidas que serão lançadas no próximo dia 8, em cerimônia no Planalto: a apresentação de um projeto de lei que estabeleça remuneração igual para homens e mulheres que exerçam a mesma função.

O governo também dará ênfase ao tema do feminicídio. Nesse sentido, um dos anúncios para o mês de março será a construção de Casas da Mulher Brasileira pelo país, política do programa "Mulher Viver, Sem Violência". Essa ação é feita pelo Ministério das Mulheres em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

