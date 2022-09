Lula vai fazer contraponto a Bolsonaro na agenda do meio ambiente e aliviar pressões externas

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinaliza que vai fazer um contraponto a Jair Bolsonaro na questão do meio ambiente, uma pauta que é valorizada por investidores internacionais.

De acordo com integrantes da campanha petista, Lula vai adotar uma política ambiental voltada para o combate ao desmatamento, sinalizando que sob seu governo o Brasil vai reassumir uma posição de destaque em discussões sobre o clima.

Lula vai apresentar ao mundo uma visão oposta à de Bolsonaro sobre o meio ambiente, o que vai ajudar a contornar pressões externas e destravar financiamentos para combater a devastação da floresta amazônica.

Segundo o ex-ministro Aloizio Mercadante, que coordena o programa de governo de Lula, uma das prioridades da campanha é conseguir a liberação de recursos do Fundo Amazônia de forma rápida em caso de eleição do petista. Ele afirma que fez contatos com autoridades da Noruega e que tem a sinalização do país de que há abertura para discutir o destravamento do fundo em caso de vitória do ex-presidente, informa reportagem da Folha de S.Paulo.



