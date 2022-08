Lula vai ligar para Marina Silva, que quer comprometimento com pauta ambiental

Apoie o 247

247 - Ensaia-se há meses um encontro entre o ex-presidente Lula (PT) e a ex-ministra Marina Silva. Fato é que a campanha eleitoral já começou e até agora a dupla não se encontrou.

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, o petista tem dito a interlocutores que ligará para Marina convidando-a para um almoço.

"Ninguém duvida", segundo o colunista, que ambos devem acabar se entendendo no final das contas, "mas quem tem conversado com Marina nas últimas semanas aposta que o apoio dela a Lula só se dará após ele se comprometer com alguns itens da pauta ambiental".

