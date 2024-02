Lula: vamos investir muito na educação, na saúde e na geração de emprego

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em uma visita a Belford Roxo, no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta terça-feira (6) investimentos significativos na educação e saúde, incluindo a construção da sede definitiva do campus Belford Roxo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e a implantação de um Hospital Oncológico na cidade. O governo federal destinará R$ 55 milhões para essas iniciativas, visando melhorar as condições de vida dos moradores da Baixada Fluminense.

Durante o anúncio, Lula enfatizou a importância de investir em prevenção e cuidados de saúde antes que as pessoas adoeçam, destacando a necessidade de aportes significativos em educação, saúde e geração de emprego. "A gente tem que investir na saúde não depois que a pessoa está doente, a gente tem que investir na prevenção, para evitar que as pessoas fiquem doentes, porque quando ela fica doente custa mais. É melhor, então, investir muito antes. É por isso que a gente vai investir muito na educação, na formação profissional, na saúde e na geração de emprego”, declarou o presidente.

continua após o anúncio

O presidente compartilhou sua experiência pessoal com o câncer, reforçando o compromisso de inaugurar o hospital oncológico ainda durante seu mandato, para garantir um tratamento digno e respeitoso aos cidadãos. Além disso, Lula ressaltou a expansão do orçamento da saúde em R$ 48 bilhões para o ano corrente e a importância dos investimentos em prevenção de doenças.

“O câncer é uma doença muito ruim. Eu tive câncer na garganta. Eu sei o que é fazer 33 radioterapias, fazer quimioterapia, eu sei o que é ter câncer”, afirmou Lula. “Nós vamos inaugurar o hospital ainda enquanto eu for presidente da República deste país, para que as pessoas sejam tratadas com decência e com respeito, porque não é possível que quem tem dinheiro pode, em qualquer lugar do mundo, se tratar e quem é pobre morre sem conseguir uma consulta neste país”, completou.

continua após o anúncio

No âmbito da educação, a verba federal será utilizada para expandir a oferta de vagas em educação profissional e tecnológica e melhorar a infraestrutura do campus de Belford Roxo. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que a nova sede definitiva poderá atender até 1.400 estudantes, ampliando significativamente o acesso à educação profissional de qualidade na região.

Lula também anunciou planos para a construção de novos institutos federais no estado do Rio de Janeiro, reafirmando o compromisso de seu governo com a expansão da educação técnica no país. Ele comparou os esforços de seu governo aos realizados desde a primeira escola técnica criada no Brasil em 1909, enfatizando a meta de superar a marca de 600 escolas técnicas construídas durante sua gestão e a de sua predecessora, Dilma Rousseff.

continua após o anúncio

O projeto do Hospital Oncológico, situado no bairro de Heliópolis, prevê uma infraestrutura completa para tratamentos de alta e média complexidade, incluindo centros cirúrgicos, enfermarias e salas de tratamento quimioterápico. O prefeito de Belford Roxo, Waguinho, destacou que a unidade não beneficiará apenas a cidade, mas também a Região Metropolitana, carente de hospitais especializados em oncologia.

A iniciativa foi bem recebida pelos moradores da região, como Stefani Conceição da Silva, que viu na construção do hospital uma esperança para aqueles que buscam tratamento para o câncer na Baixada Fluminense.

continua após o anúncio

“Quando um hospital oncológico é implantado em Belford Roxo, é implantada esperança. Não é implantado somente um equipamento onde pessoas vão entrar e sair, é implantado um equipamento onde pessoas terão a oportunidade de se tratar na Baixada Fluminense e sobreviver”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: