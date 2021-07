Lula venceria Bolsonaro no segundo turno com 20 pontos de diferença, aponta pesquisa de investidores

O ex-presidente também derrotaria todos os outros eventuais candidatos no segundo turno: Ciro Gomes, Eduardo Leite e João Doria edit

247 - Pesquisa da Futura Inteligência encomendada pelo banco de investimentos Modalmais e divulgada nesta quarta-feira (28) confirma o favoritismo do ex-presidente Lula para a campanha eleitoral de 2022.

De acordo com o levantamento, em um eventual segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, o petista receberia 51,3% dos votos, contra 32,9% de Bolsonaro. 2,4% disseram não saber ou não responderam e 13,4% disseram que votariam em branco ou nulo.

O favoritismo de Lula também se confirma contra outros eventuais candidatos no segundo turno. Contra Ciro Gomes (PDT), o petista teria 45,5% dos votos contra 25,4% do ex-ministro. Contra Eduardo Leite (PSDB), Lula teria 49,9% contra 17,8% do tucano. Contra João Doria (PSDB), o petista levaria 50,3%, enquanto o governador de São Paulo teria 16,8%.

PUBLICIDADE

Ainda de acordo com a pesquisa, Ciro Gomes também venceria Bolsonaro no segundo turno. O pedetista teria teria 46,6% dos votos, contra 33,1% de Bolsonaro.

A pesquisa entrevistou 2.006 pessoas em todo o país entre os 23 e 26 de julho e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.