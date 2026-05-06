Lula viaja hoje aos EUA para reunião com Trump

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta quarta-feira (6), para os Estados Unidos, onde terá uma reunião com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, para tratar de tarifas comerciais, combate ao crime organizado e minerais críticos, em uma agenda marcada por temas econômicos, diplomáticos e geopolíticos.

As informações são da CNN Brasil. A previsão é de que Lula deixe Brasília às 13h e chegue a Washington às 21h, no horário de Brasília. O encontro com Trump está marcado para quinta-feira (7), e deve ser a única agenda do presidente nos Estados Unidos, com retorno ao Brasil previsto para sexta-feira.

A reunião entre os dois presidentes vinha sendo planejada desde o início do ano, mas foi adiada em razão da guerra no Oriente Médio.

Tarifas dos EUA entram no centro da agenda

Um dos principais assuntos previstos para a reunião é o tarifaço dos Estados Unidos. Ainda há produtos brasileiros submetidos a tarifas norte-americanas, entre eles aço, alumínio, cobre e móveis.

Também há preocupação no governo brasileiro com a possibilidade de Trump voltar a impor taxas ao Brasil por meio da chamada “seção 301”, mecanismo pelo qual os Estados Unidos investigam supostas práticas desleais de comércio. A apuração envolve temas como Pix, big techs e etanol.

Em meados de abril, uma delegação de negociadores brasileiros esteve em Washington para discutir a investigação com técnicos norte-americanos. Segundo a CNN Brasil, diplomatas avaliam que a decisão final sobre o caso caberá a Trump.

Crime organizado também deve ser debatido

A cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado também deve fazer parte da conversa entre Lula e Trump. Um ponto relacionado ao tema é a possibilidade, ventilada pela Casa Branca, de os Estados Unidos classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas.

Apesar da possibilidade estar no radar, não há confirmação de que esse assunto específico será tratado diretamente na reunião entre os dois presidentes.

Minerais críticos ganham peso nas negociações

Outro tema que deve aparecer na pauta é o dos minerais críticos, considerados essenciais para tecnologias do futuro. O Brasil possui reservas relevantes desses recursos, que são de interesse estratégico para os Estados Unidos.

O governo brasileiro discute com o Congresso um novo marco para o setor e defende regras que assegurem a agregação de valor ao mineral dentro do país. A pauta ganhou destaque após a mineradora norte-americana USA Rare Earth anunciar, no fim de abril, a compra da brasileira Serra Verde, empresa que explora terras raras, por US$ 2,8 bilhões.

Temas geopolíticos e tensão diplomática

Assuntos geopolíticos também devem ser abordados no encontro em Washington. Lula tem divergido publicamente de operações norte-americanas no Oriente Médio e no Irã, o que amplia o peso político da reunião com Trump.

O encontro ocorre ainda em meio ao acirramento das relações bilaterais, especialmente após a prisão e posterior liberação do ex-deputado Alexandre Ramagem. Segundo a CNN Brasil, os Estados Unidos chegaram a pedir que um agente da Polícia Federal deixasse o país, enquanto o Brasil retirou credenciais de um funcionário norte-americano.