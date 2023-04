Lula viaja para São Paulo para velório de afilhada

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisou voar para São Paulo neste sábado (29) para o enterro de uma afilhada. Em razão da delicadeza do momento e da privacidade do presidente e seus familiares, o Palácio do Planalto não deu mais detalhes do compromisso.

“A previsão inicial era que Lula viajaria para São Paulo nesta sexta-feira, onde passaria o feriado. A expectativa era que ele participaria, como nos anos anteriores, do Ato nacional do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, no Vale do Anhangabaú. A categoria é parte da base de apoio de Lula e historicamente próxima de sua gestão. A viagem, no entanto, foi desmarcada na sexta-feira horas antes da decolagem de Lula. Até o final do dia, ainda não tinha a confirmação se o presidente iria para o estado e se participaria do ato das centrais sindicais. Neste sábado, no entanto, o chefe do Executivo precisou voar para São Paulo em razão do acontecimento pessoal”, informa reportagem do jornal O Globo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.