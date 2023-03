Lula volta hoje a Roraima para Assembleia Geral dos Povos Indígenas

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta segunda-feira (13) da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. Lula se reúne com lideranças indígenas no Lago Caracaranã, região da Raposa Serra do Sol, em Normandia, às 11h (horário local de Boa Vista, 12h em Brasília).

É a segunda vez que Lula vai ao estado desde que tomou posse. Em 21 de janeiro, Lula foi a Roraima verificar a situação humanitária do povo Yanomami.

Organizado pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR), o evento terá o tema "Proteção Territorial, Meio Ambiente e Sustentabilidade". Estará em discussão a proteção de terras, a gestão de recursos naturais e a agenda do movimento indígena para 2023.

São esperadas organizações indígenas das mais de 32 terras indígenas de Roraima.

