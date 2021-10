Lupi culpa PT por fracasso de Ciro nas pesquisas

Apoie o 247

247 - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, culpou o PT nesta quarta-feira (13) pelo desempenho eleitoral pífio do ex-ministro Ciro Gomes para as eleições presidenciais de 2022.

Ao comentar as agressões de Ciro Gomes contra os presidentes Lula e Dilma Rousseff, Lupi citou as eleições de 1989 e acusou o PT de inviabilizar a candidatura do ex-governador Leonel Brizola, que declarou apoio a Lula no segundo turno do pleito.

“O PT trabalha 24 horas por dia para impedir o Ciro de crescer na política. Foi assim em 2018 e querem de novo agora”, disse o dirigente do PDT à Carta Capital.

O pedetista, no entanto, alerta para que os ataques não cheguem a um ponto que impeça a união da esquerda no segundo turno de 2022. “Não se pode exagerar em um ponto que se inviabilize a possibilidade de união no segundo turno”, declarou.

