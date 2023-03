"Lutaremos por Marielle Franco", diz ministra Cida Gonçalves no Dia Internacional das Mulheres

"Depois de 6 anos, o 8 de março volta a ser celebrado com políticas públicas para as mulheres desse país", afirmou a ministra das Mulheres edit

247 - “Lutaremos por Marielle Franco”: esta foi a frase mais forte do discurso da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, durante evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (8), em comemoração pelo Dia Internacional das Mulheres. Marielle se tornou símbolo da violência de gênero na política. Ela era negra, homossexual, vereadora do Rio de Janeiro e foi executada dentro de seu próprio carro com vários tiros. Junto, foi morto seu motorista, Anderson Gomes.

“Depois de 6 anos, o 8 de março volta a ser celebrado com políticas públicas para as mulheres desse país”, afirmou Cida. “O que vocês vêm aqui hoje é um enorme esforço coletivo para que políticas robustas sejam implementadas no sentido de enfrentar a violência contra as mulheres, promover a igualdade de gênero, a autonomia econômica das mulheres, a saúde integral das mulheres e a sua permanência com os direitos garantidos em todos os espaços”.

A ministra ainda falou sobre a misoginia na internet e seu impacto nos índices de feminicídio do país. “É primordial que o poder público faça seu papel, mas é preciso ir além e avançar na compreensão de que o desprezo e ódio às mulheres não podem ser naturalizados. Não podemos aceitar o fato de que homens da internet ganham dinheiro praticando misoginia. Isso precisa parar. Este ambiente nos faz retomar estatísticas tão repetidas, mas ainda sim tão chocantes. A cada dia, três mulheres são mortas no Brasil pelo fato de serem mulheres. O enfrentamento ao feminicídio é uma luta política urgente”.

