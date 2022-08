Luxemburgo não é aprovado e PSB retira sua candidatura ao Senado

Apoie o 247

247 - O nome do ex-técnico Vanderlei Luxemburgo não foi aprovado durante a convenção do PSB no Tocantins para concorrer ao Senado. De acordo com reportagem do UOL, a decisão foi tomada pelo diretório estadual durante reunião realizada nesta sexta-feira (5).

Luxemburgo, que aparece na última pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada na quarta-feira (3) com 11% das intenções de voto, será substituído por Carlos Amastha, ex-prefeito de Palmas.

Na pesquisa Luxemburgo está tecnicamente empatado com outros três nomes: a senadora Kátia Abreu (PP) e o ex-governador Mauro Carlesse (Agir 36), ambos com 13%, e o ex-senador Ataídes Oliveira (PROS), com 8%. A margem de erro da sondagem é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Quem lidera a corrida, segundo o Real Time Big Data, é a deputada federal Professora Dorinha (União Brasil), que tem 20% das intenções de voto.

