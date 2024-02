Macapá entra em estado de emergência devido à erosão e queda de casas

Capital sofre com alta das marés do Rio Amazonas e fortes chuvas edit

247 - O governador Clécio Luís assinou decreto de situação de emergência em Macapá (AP), para ajudar famílias que sofrem com a erosão e queda de casas no Aturiá, na orla do Rio Amazonas.

A medida foi adotada após recomendação da Defesa Civil estadual. Em função da condição de desastre, o governo estadual vai intensificar as ações que ocorrem na região desde o último sábado (10).

"Já falamos com o ministro Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), que vai receber esse decreto e nos ajudar mais uma vez a colocar essas famílias em uma situação de segurança", disse o governador em vídeo publicado nas redes sociais. "Esse decreto nos permitirá garantir maiores condições de dignidade, segurança, habitação e suporte para essas famílias".

Clécio Luís também está tratando da situação com o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado.

Segundo relatos do jornal Folha de S.Paulo, no último sábado, 16 famílias foram impactadas por danos estruturais em suas casas devido à erosão, resultando na desocupação forçada de uma delas.

Da sua parte, o ministro Góes afirmou nas redes sociais que, em nome do presidente Lula, buscará garantir o apoio na assistência às famílias que tiveram suas casas destruídas ou que se encontram em situação de risco.

Ele também informou que assim que os decretos de emergências forem oficializados no sistema nacional, o Ministério da Integração fará o reconhecimento sumário acionando também outros ministérios para dar suporte à população de Macapá.

"Em razão dessas situações, estou de prontidão, juntamente com minha equipe, visando adotar todas as providências ministeriais necessárias ao atendimento de nossa gente", escreveu.

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan, pontuou os serviços que estão sendo feitos pelo município e o decreto de situação de emergência da capital. "Estamos nesse momento articulando as ações juntamente com o governo estadual e federal, para darmos uma resposta rápida e efetiva", disse.

