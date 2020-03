Madeireiros agradecem presidente do Ibama por liberar exportação sem autorização

O presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim, recebeu uma “nota de agradecimento e esperança” do Centro das Indústrias do Pará (CIP), que representa os madeireiros do Estado, por ter liberado a exportação de madeira de origem nativa, sem a necessidade de uma autorização específica edit

A reportagem informa que, no último dia 25, Bim editou um “despacho interpretavo” para atender aos pedidos dos madeireiros, suspendendo os efeitos de uma instrução normativa (15/2011) do próprio Ibama, que tratava do assunto. Pela decisão, basta agora que os produtos florestais sejam acompanhados documento de origem florestal (DOF), por meio do Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor).