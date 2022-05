Mãe de Ciro Nogueira e relator do Orçamento são campeões no uso de verba política

Apoie o 247

247 - O relator do Orçamento, senador Márcio Bittar (União Brasil-AC), e a senadora Eliane Nogueira (PP-PI), mãe do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), foram os recordistas em indicações de recursos das emendas do orçamento secreto em 2021.

Os dados constam na documentação sobre a distribuição desse tipo de emenda enviada na segunda-feira (9) pelo Senado ao STF (Supremo Tribunal Federal), informa a Folha de S.Paulo.

Em ofício enviado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Bittar afirma ter apoiado o envio de R$ 460 milhões para municípios do Acre em 2021, o maior montante entre todos os parlamentares. Eliane Nogueira aparece em segundo lugar, com indicações que somam R$ 399,2 milhões.

As emendas do orçamento secreto, que os congressistas chamam de emendas de relator, tornaram-se um dos principais instrumentos de barganha do governo Bolsonaro com o Congresso Nacional, para obter apoio no Legislativo para pautas do interesse do Planalto.

