Mães registram menos acidentes e infrações no trânsito, diz estudo

247 - Um levantamento realizado pelo aplicativo de localização Life360 mostra que as mães brasileiras são as motoristas mais prudentes no trânsito quando comparadas aos pais e aos filhos. Segundo os dados, elas registram menos acidentes e também apresentam índices menores de excesso de velocidade nas vias do país.

As informações fazem parte do Relatório de Direção Distraída: Brasil 2026, produzido pela plataforma e divulgado em meio às ações do Maio Amarelo, campanha internacional de conscientização para a redução de acidentes e mortes no trânsito. Os números foram antecipados pela empresa antes da divulgação completa do estudo, prevista para este mês.

A análise considerou 3,47 bilhões de viagens monitoradas no Brasil ao longo de 374 dias, entre março do ano passado e março deste ano. Durante esse período, o aplicativo identificou mais de 29 mil acidentes por meio de um sistema capaz de detectar colisões ocorridas acima de 40 km/h.

Mães lideram índices de direção segura

De acordo com o levantamento, os perfis identificados como mães apresentaram a menor taxa de acidentes entre todos os grupos avaliados. Foram registradas 3,34 ocorrências por milhão de viagens realizadas.

O índice representa uma taxa 34% inferior à registrada entre os pais e 44% menor em relação aos filhos, segundo os dados compilados pela plataforma.

Além da menor incidência de acidentes, as mães também aparecem como o grupo que menos excede os limites de velocidade no trânsito brasileiro. A taxa de excesso de velocidade entre elas foi de 1,19%, enquanto entre os pais o índice chegou a 1,76%.

Monitoramento em tempo real

A Life360 é uma plataforma que permite o acompanhamento da localização em tempo real entre integrantes de grupos familiares. O aplicativo reúne dados de deslocamento dos usuários e utiliza ferramentas de detecção automática para identificar possíveis acidentes.

Segundo a empresa, todas as informações usadas no estudo foram autorizadas pelos usuários da plataforma. A companhia afirma que os dados foram tratados de forma anônima e agregada exclusivamente para fins estatísticos.

A empresa também informou que não divulga números absolutos segmentados por perfis familiares no Brasil, mantendo apenas os indicadores proporcionais utilizados no relatório.

Maio Amarelo reforça debate sobre segurança

O estudo integra as iniciativas relacionadas ao Maio Amarelo, movimento internacional voltado à conscientização sobre segurança viária e prevenção de acidentes.

A campanha busca estimular comportamentos mais seguros no trânsito e promover debates sobre responsabilidade ao volante, direção distraída e respeito às normas de circulação.

Os dados divulgados pela Life360 reforçam discussões sobre padrões de comportamento entre diferentes perfis de motoristas e os impactos dessas condutas na segurança das vias brasileiras.