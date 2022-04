Magistrados da Justiça do trabalho criam comissão LGBT para discutir empregabilidade de transexuais

Comissão será composta por juízas e juízes das cinco regiões da Justiça do Trabalho e pretende acompanhar o trâmite de matérias legislativas edit

Revista Fórum - A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) criou uma comissão LGBTQIA+ para discutir e propor ações de combate à discriminação e inclusão no mundo do trabalho.

Além disso, a comissão também tem por objetivo debater a participação de juízes e juízas LGBTQUIA+ no sistema de Justiça brasileiro e também a realização de campanhas sobre as sexualidades não heterossexuais.

Uma das questões que a comissão quer dialogar com a sociedade é a empregabilidade de pessoas transexuais e travestis.

