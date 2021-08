Magno Malta diz que ele e Malafaia serão presos por Alexandre de Moraes

Por Lucas Rocha, na revista Fórum – Em áudio vazado neste sábado (14), o pastor e ex-senador Magno Malta – apoiador do presidente Jair Bolsonaro – afirmou que teria recebido uma informação de que ele estaria em uma suposta “lista” do Supremo Tribunal Federal (STF) de pessoas que seriam presas em razão do inquérito das milícias digitais, assim como o ex-deputado Roberto Jefferson.

“Para todos aqueles que se manifestam, eles têm uma lista, e vão passar o rodo como fizeram com Roberto Jefferson. Eu to na lista, [Silas] Malafaia e Zé Medeiros estão na lista. Os deputados que estão no inquérito das Fake News, vão mandar prender todo mundo”, afirma na gravação.

A “revelação” sobre a lista do STF fez o nome de Magno Malta ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Muitos usuários, de forma irônica, diziam torcer para que a informação fosse verdadeira. ( Leia a íntegra na Fórum)

