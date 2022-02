Magno Malta, que aparece no novo vídeo da suposta facada, já criou fake news ligando o caso ao PT

Apoie o 247

247 - O senador Magno Malta (PR-ES) espalhou fake news em suas redes sociais com uma foto digitalmente manipulada para associar ao ex-presidente Lula e o PT ao Adélio Bispos, autor da facada contra Jair Bolsonaro.

Reportagem do Congresso em Foco, mostra a imagem adulterada, publicada 6 de setembro de 2018 por Malta, em que Adélio aparece supostamente em ato de campanha como se fosse um apoiador de Lula. Na verdade, o homem que foi “retirado” da fotografia está de óculos escuros, atrás da senadora Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do PT. Na foto em questão, do fotógrafo Ricardo Stuckert (Instituto Lula), o ex-presidente Lula é cercado por parlamentares, correligionários e uma multidão de apoiadores e militantes em Curitiba (PR), em maio de 2017, quando foi prestar depoimento.

O ex-senador Magno Malta, evangélico e um dos principais apoiadores de Bolsonaro, aparece no vídeo publicado por Jair Bolsonaro em sua página no Twitter nesta segunda-feira (14) supostamente da "noite do dia 6 ou já madrugada de 7 de setembro de 2018", segundo ele, feita após a cirurgia em decorrência da suposta facada que levou durante a campanha eleitoral daquele ano em Juiz de Fora, Minas Gerais.

