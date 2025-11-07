Magno Malta quer CPI em El Salvador para ouvir Bukele

247 - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado analisa dois requerimentos do senador Magno Malta (PL-ES), que propõe uma visita oficial a El Salvador para conhecer o modelo de segurança implementado pelo presidente Nayib Bukele. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (7) pelo portal R7.

Segundo o R7, o parlamentar, que está internado após uma cirurgia, também solicitou que Bukele seja convidado a falar diretamente à CPI. O objetivo, segundo Malta, é entender de forma mais profunda o chamado Plano de Controle Territorial, iniciativa que levou à prisão de cerca de 78 mil integrantes de facções criminosas e resultou em expressiva queda nos índices de criminalidade no país centro-americano.

A proposta de Magno Malta inclui a realização de diligências no Centro de Confinamento do Terrorismo (CECOT) — megacomplexo prisional construído para abrigar líderes de organizações criminosas — e reuniões com autoridades locais de segurança pública.

O senador destacou que a visita não tem como propósito reproduzir o modelo salvadorenho no Brasil, mas sim extrair lições que possam inspirar políticas públicas nacionais. “Não se trata de copiar modelos, mas de aprender com quem teve coragem de enfrentar o problema. O povo brasileiro está refém do medo, e o Estado precisa resgatar sua autoridade e garantir o direito de viver em paz”, afirmou Malta.