      Magno Malta quer CPI em El Salvador para ouvir Bukele

      Senador defende conhecer de perto plano de segurança de Nayib Bukele, que prendeu 78 mil membros de facções

      Magno Malta (Foto: Moreira Mariz/Agência Senado)

      247 - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado analisa dois requerimentos do senador Magno Malta (PL-ES), que propõe uma visita oficial a El Salvador para conhecer o modelo de segurança implementado pelo presidente Nayib Bukele. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (7) pelo portal R7.

      Segundo o R7, o parlamentar, que está internado após uma cirurgia, também solicitou que Bukele seja convidado a falar diretamente à CPI. O objetivo, segundo Malta, é entender de forma mais profunda o chamado Plano de Controle Territorial, iniciativa que levou à prisão de cerca de 78 mil integrantes de facções criminosas e resultou em expressiva queda nos índices de criminalidade no país centro-americano.

      A proposta de Magno Malta inclui a realização de diligências no Centro de Confinamento do Terrorismo (CECOT) — megacomplexo prisional construído para abrigar líderes de organizações criminosas — e reuniões com autoridades locais de segurança pública.

      O senador destacou que a visita não tem como propósito reproduzir o modelo salvadorenho no Brasil, mas sim extrair lições que possam inspirar políticas públicas nacionais. “Não se trata de copiar modelos, mas de aprender com quem teve coragem de enfrentar o problema. O povo brasileiro está refém do medo, e o Estado precisa resgatar sua autoridade e garantir o direito de viver em paz”, afirmou Malta.

