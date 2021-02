Maia condena excessos da Lava Jato e defende novo julgamento para Lula: “havia quase uma inquisição”

O ex-presidente da Câmara afirmou que a Lava Jato atacou os sistemas democráticos e jurídicos brasileiros, e defendeu um novo julgamento para o ex-presidente Lula, onde o direito de defesa seja mantido integralmente. “Espero que sem esse apoio de ‘salvadores da pátria’, as cortes superiores tenham condição de reestabelecer a verdade em muitos casos e outros”. Assista edit

247 - Em entrevista ao canal no YouTube do jornalista Luís Costa Pinto, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), ex-presidente da Câmara, denunciou os excessos da Operação Lava Jato, e defendeu um novo julgamento para o ex-presidente Lula.

Questionado pelo jornalista Eumano Silva sobre se acredita que Lula foi injustiçado nos julgamentos de Sergio Moro, Maia respondeu:

“Como em todos os casos, tivemos excessos, sem dúvida nenhuma. Cabe às instâncias superiores organizar e retificar os excessos e os erros da primeira e segunda instância. Por isso que nossos sistemas democráticos e jurídicos são tão importantes, e foi tão atacado pelo partido da Lava Jato”.

Maia defendeu um novo julgamento conduzido pelo STF: “O ex-presidente Lula merece o julgamento do Supremo Tribunal Federal de forma isenta, com menos pressão. A pressão que a imprensa fazia no passado em qualquer destes julgamentos era desproporcional ao direito de defesa de qualquer cidadão”.

“Espero que sem esse apoio de ‘salvadores da pátria’, as cortes superiores tenham condição de reestabelecer a verdade em muitos casos e outros. Certamente, o ambiente para os julgamentos hoje são bastante diferentes do que era há alguns anos atrás, quando havia quase uma inquisição”, acrescentou.

Assista à entrevista completa abaixo:

