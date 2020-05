Maia diz que Bolsonaro irá avaliar adiamento do Enem

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniu com Jair Bolsonaro nesta quinta-feira após encontro com os ministros Braga Netto e Ramos edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira (14) que pediu a Jair Bolsonaro que considere o adiamento do Enem do ano de 2020 por conta da pandemia de coronavírus.

"Outro pleito que fiz ao presidente, que ele ficou de avaliar, eu disse que era muito importante, que havia uma demanda muito grande da Câmara, o adiamento do Enem. Ele ficou de avaliar e dar uma resposta, eu acho que esse tema está sendo muito demandado", disse Maia.

O presidente da Câmara se reuniu com Bolsonaro após encontrar com o ministro da Casa Civil, Braga Netto, e ministro da Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos.

