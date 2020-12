Maia diz que governo quer enfraquecer seu grupo estimulando candidatura de esquerda à presidência da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o governo Bolsonaro adotou como tática nas últimas horas estimular uma candidatura de esquerda ao comando da Casa para prejudicar seus esforços para unir diferentes blocos contra o candidato do Planalto, Arthur Lira (Progressistas-AL) edit

247 - “Acho que nas conversas mais fortes que estão acontecendo, o movimento das últimas horas é a tentativa de um terceiro candidato. Isso vem muito mais do governo (para) estimular uma candidatura que não apoie um movimento mais amplo de independência da Casa”, disse Maia, nesta quarta-feira (16). Para Maia, quem estimula hoje uma candidatura de esquerda é o governo”.

O presidente da Câmara, que foi proibido pelo STF de concorrer mais uma vez à reeleição, tenta formar um bloco, envolvendo a esquerda, na luta pelo controle da Câmara, enfrentando o candidato de Bolsonaro, Arthur Lira.

O bloco de Maia poderá lançar o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) ou Aguinaldo Ribeiro (Progressistas-PB), mas não conta ainda com o apoio do Partido dos Trabalhadores nem do PSOL.

Maia diz que se empenha em lançar uma candidatura em defesa da independência da Câmara, que já conta com o apoio de seis partidos - DEM, MDB, PSDB, Cidadania, PV e PSL) e aproximadamente 157 deputados. Agora, tenta expandir esse grupo com o apoio de legendas de oposição ao governo, como PDT e PSB, informa O Estado de S.Paulo.

