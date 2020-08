Maia e Alcolumbre se juntam em manobra continuísta para permanecerem à frente do Congresso Nacional

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do DEM, articulam manobras políticas e jurídicas para continuarem à frente do Poder Legislativo edit

247 - Os presidentes das duas casas legislativas, Rodrigo Maia, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado, têm mantido conversas reservadas com ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de concorrerem à reeleição.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes têm ajudado a encontrar uma solução.

Rodrigo Maia deu sinais de que pretende disputar o quarto mandato se for aclamado por líderes de partidos e tiver o apoio, ainda que informal, do governo. Para isso precisa de uma alteração da norma legal sobre a reeleição de presidentes da Câmara.

Apesar das divergências com Bolsonaro, Maia se mostra disposto ao entendimento com o governo e cultiva uma boa relação com ministros como o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Fábio Faria, das Comunicações.

O novo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), disse que está empenhado na melhora do relacionamento do governo com Rodrigo Maia, que na semana passada se aliou a Bolsonaro para impedir que os deputados derrubassem o veto presidencial ao aumento ao funcionalismo.

Moraes, Gilmar e o atual presidente do STF, Dias Toffoli, avaliam que Maia e Alcolumbre têm desempenhado um papel fundamental no equilíbrio entre os Poderes e na contenção de excessos do Palácio do Planalto e se mostram interessados em dar aval à reeleição.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.