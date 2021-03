'Maior genocídio da história do Brasil', diz Lula sobre a pandemia à revista Der Spiegel

"Este é o maior genocídio de nossa história. Nossa atenção não deve estar nas eleições do próximo ano, e sim na luta contra o vírus e na vacinação da população. Temos que salvar o Brasil do coronavírus", disse Lula à revista alemã Der Spiegel edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva qualificou a morte de mais de 300 mil brasileiros pela Covid-19 como “o maior genocídio” da história do Brasil e que Jair Bolsonaro deverão “pedir perdão” ao povo. As declarações de Lula foram feitas durante uma entrevista à revista alemã Der Spiegel.

"Na terça-feira, 3.158 pessoas morreram por covid no Brasil. Este é o maior genocídio de nossa história. Nossa atenção não deve estar nas eleições do próximo ano, e sim na luta contra o vírus e na vacinação da população. Temos que salvar o Brasil do coronavírus", disse o ex-presidente. O Brasil ocupa atualmente o segundo lugar no ranking mundial de mortes provocadas pela doença. O país fica atrás apenas dos estados Unidos.

Lula também criticou o negacionismo e a inação do governo Jair Bolsonaro no combate ao coronavírus, que agravaram o avanço da pandemia no país, ao afirmar que “um presidente não pode saber tudo, mas ele (Bolsonaro) deveria ter a humildade de consultar pessoas que sabem mais do que ele". Para o ex-presidente, Bolsonaro "não leva a covid a sério".

"Ele não acredita nas vacinas, gastou uma fortuna em um medicamento chamado hidroxicloroquina, embora tenha sido demonstrado que não servia", ressaltou. "Durante um ano ele não levou o vírus a sério e nos contou mentiras. Durante um ano ele provocou todos os que não concordavam com ele", completou.

Ainda segundo Lula, se Bolsonaro “tivesse um pouco de grandeza, ele deveria pedir perdão às famílias dos 300.000 mortos por covid e dos milhões de infectados”."É nossa responsabilidade, como brasileiros, parar este homem e restaurar a democracia no país", declarou Lula, para quem "nunca em nossa história tivemos um presidente tão irresponsável", destacou.

