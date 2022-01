Maior legado de Brizola é a luta pela transformação do País, diz Fernando Brito sobre centenário do ex-governador

Editor do Tijolaço e ex-assessor de imprensa de Leonel Brizola fala sobre os 100 anos do ex-governador e os desafios do trabalhismo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Fernando Brito, editor do blog Tijolaço, lembrou o legade Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro cujo nascimento completa 100 anos nesse sábado (22). Em entrevista ao programa O Dia em 20 Minutos, da TV 247, Brito, que foi assessor de imprensa de Leonel Brizola entre 1982 e 2004, falou sobre o compromisso do líder do PDT com a educação, com os trabalhadores e com a democracia no Brasil.

Sobre a situação dos trabalhadores brasileiros, Brito lembrou que Brizola deu continuidade ao movimento iniciado pelo presidente Getúlio Vargas, mas ponderou que a estrutura do trabalho se modificou no país, com a crescente robotização das indústrias e a base da economia cada vez mais voltada para o setor de serviços. “As estratégias de luta hoje são realmente diferentes. Você não pode pretender ter uma legislação trabalhista como a que tínhamos no início dos anos 50. Mas por outro lado não podemos aceitar que a legislação trabalhista dos anos 2020 seja inferior àquela que em 1950 era possível ao país sustentar. Nossa produção e produtividade aumentaram, os lucros empresariais aumentaram e o trabalhador tem que ganhar menos e ser menos protegido? É uma contradição que temos que superar. O progresso econômico só tem serventia se ele contribuir para o avanço dos níveis de vida das pessoas. ”, avaliou Brito, em entrevista ao jornalista Aquiles Lins e ao chargista Renato Aroeira. “O trabalhismo é a afirmação dos valores do trabalho sob o puro império dos valores do capital”, acrescentou.

Ao falar sobre os desafios da candidatura e de um eventual governo Lula, Fernando Brito defendeu a ampliação de alianças para retomar o desenvolvimento e a qualidade de vida dos brasileiros. “O centenário de Brizola será comemorado por muita gente que no passado mentiu, caluniou, intrigou, procurou fazer o mal sempre que podia a um líder popular que este país teve. Não tem importância. Não é hora da gente ficar cavando no nosso passado as razões para nos conflitarmos. O tempo acaba fazendo com que as ideias corretas, as práticas justas, os compromissos generosos com a população sobrevivam e vençam, apesar dos embates durante décadas que o Brizola teve.

PUBLICIDADE

Para Brito, o maior compromisso das forças progressistas não é o de ir ao governo, mas o de realizar a transformação do país. “E de fazer tudo aquilo que ao longo de seus 84 anos de vida, Leonel Brizola pensou: trazer o Brasil para a educação, para a saúde, para o progresso industrial, para uma situação em que o povo brasileiro possa olhar para frente, sabendo que este país, pelo seu tamanho e população, tem a obrigação de fazer, o de ser uma dos países mais desenvolvidos do mundo”, afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE