Maior referência do PSDB em saúde, David Uip deixa o partido: 'bolsonarização'

247 - O médico infectologista David Uip, considerado a maior referência tucana na área da Saúde, anunciou que irá deixar a legenda após 27 anos no partido. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Uip, que atualmente ocupa o cargo de secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do governo de São Paulo, disse que tomou a decisão em função da “bolsonarização” do partido.

“Uip enviou um ofício pedindo sua desfiliação ao presidente do partido, Marco Vinholi, no dia 27 de outubro, quando o resultado do pleito ainda era incerto. No pedido de desligamento, ‘irrevogável e irretratável’, conforme documento enviado à sigla, o infectologista alegou motivos de ordem pessoal para a sua saída”, destaca a reportagem.

“Uip coordenou o Centro de Contingência contra a Covid-19 no governo de João Doria, e liderou a resistência dos médicos de São Paulo ao negacionismo de Bolsonaro. Por causa disso, foi atacado diretamente pelo presidente da República e chegou a ter a sua receita pessoal de medicamentos divulgada ilegalmente em redes sociais quando se tratou da Covid-19. O médico e sua família chegaram a receber ameaças de morte”, relembra Mônica Bergamo.

