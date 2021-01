Maioria da bancada do PT ignora oposição interna e deve votar em Baleia Rossi

O deputado José Guimarães (PT-CE) reafirma acordo para votar em Baleia Rossi, do MDB, para presidente da Câmara, lançado pelo chamado Bloco do Maia edit

247 - O deputado José Guimarães (PT-CE) diz que há maioria no partido para declarar apoio a Baleia Rossi (MDB) nesta segunda (4). Guimarães minimiza o alcance dos entendimentos com o bloco formado por partidos de direita, de centro e de esquetda. “Estamos tratando da nova gestão da Câmara. Nada além disso”, diz ele.

Guimarães afirmou que são quatro os pontos cruciais para o PT na eleição da presidência da Casa: defesa da democracia, independência do Legislativo, derrota do candidato de Jair Bolsonaro e uma plataforma que seja capaz de frear as “aleivosias de Paulo Guedes (Economia)”, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Aliados de Baleia esperam pelo apoio do PT, o mais numeroso da Câmara, para engrossar o lançamento da candidatura do deputado, previsto para quarta (6).

