Maioria dos brasileiros considera que há corrupção no governo Bolsonaro, segundo Datafolha

247 - Para 69% dos brasileiros, há corrupção no governo de Jair Bolsonaro (PL), segundo a mais recente pesquisa do Datafolha, feita de terça (20) a quinta (22). Em sua campanha pela reeleição, Bolsonaro tem intensificado acusações mentirosas a Lula.

Bolsonaro tem mentido de maneira recorrente quando se refere à corrupção. "Sempre que tem oportunidade, como no discurso de abertura da Assembleia-Geral da ONU nesta semana, Bolsonaro diz que 'extirpou a corrupção no país' e tenta associar as práticas aos anos do PT no poder", destaca reportagem da Folha de S.Paulo.

Mas os casos de corrupção envolvendo sua família e seu governo abundaram ao longo de seu mandato. No âmbito familiar, casos como o das "rachadinhas". No administrativo, traficâncias no Ministério da Saúde envolvendo vacinas e o escândalo dos pastores do MEC são alguns dos casos mais notórios.

A percepção de que há corrupção é, de forma natural, maior entre os 44% que consideram o governo ruim ou péssimo: neste segmento, 93% afirmam que há corrupção no governo de Bolsonaro.

A pesquisa do Datafolha foi contratada pela Folha e pela TV Globo, e seu registro no TSE tem o número BR-04180/2022.

Em programa eleitoral nesta quinta-feira (22), a campanha de Lula desmascarou as mentiras de Bolsonaro.

Programa Eleitoral - Presidente - Lula - 22/09/2022 - Noite pic.twitter.com/6bsLor9Vw4 September 22, 2022

