Maioria dos brasileiros prefere Lula ou um nome ligado a ele em 2026

247 – A nova rodada da pesquisa Nexus/BTG, divulgada nesta segunda-feira (25), mostra que o presidente Lula segue como principal referência política do País e lidera a preferência do eleitorado para as eleições presidenciais de 2026.

Segundo o levantamento, 39% dos brasileiros afirmam preferir a eleição de Lula ou de um candidato apoiado por ele, contra 34% que defendem Flávio Bolsonaro ou outro nome ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os números revelam uma vantagem consistente do campo progressista liderado por Lula, mesmo diante da permanência da polarização política no Brasil. Outros 18% afirmam preferir um candidato que não seja apoiado nem por Lula nem pela família Bolsonaro, enquanto 3% optaram por branco ou nulo.

A pesquisa também mostra que a chamada “terceira via” continua sem capacidade de centralizar o debate político nacional. Entre os entrevistados que disseram preferir um candidato distante tanto de Lula quanto do bolsonarismo, apenas 18% votam efetivamente em Flávio Bolsonaro e 15% em Lula no primeiro turno, enquanto a maioria se dispersa entre outros nomes ou permanece indecisa.

Os dados reforçam a percepção de que Lula permanece como a principal liderança política brasileira, concentrando apoio popular, preferência eleitoral e capacidade de mobilização nacional.

A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 24 de maio, com 2.045 entrevistados em todo o País. A margem de erro é de dois pontos percentuais.