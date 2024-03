Maioria dos brasileiros reprova o trabalho de Moro na Lava Jato, aponta pesquisa

Apoie o 247

247 – De acordo com uma pesquisa conduzida pela Genial/Quaest e reportada pelo O Globo, a atuação do ex-juiz suspeito Sergio Moro durante a operação Lava-Jato é reprovada pela maioria dos brasileiros. Os dados revelam que 44% da população desaprova o trabalho realizado por Moro, enquanto 40% o aprovam. Moro, que antes de ingressar na política foi juiz responsável por julgar casos emblemáticos da Lava-Jato, viu suas decisões serem anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que o considerou parcial para julgar o presidente Lula da Silva. Durante a Lava Jato, Moro perseguiu opositores, quebrou empresas brasileiras, inviabilizou a engenharia nacional e produziu mais de 3,5 milhões de desempregados, segundo cálculos do Dieese.

Um dos fatores que contribuíram para a percepção negativa em relação a Moro foram as revelações de diálogos vazados no caso "Vaza-Jato", especialmente as trocadas com o então procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa em Curitiba. Estes eventos ampliaram as contestações sobre a imparcialidade do ex-juiz, comprometendo sua reputação diante de parte da população brasileira.

Os resultados da pesquisa também destacam uma divisão notável ao longo das linhas políticas e regionais do país. Por exemplo, eleitores de Jair Bolsonaro e residentes da região Sul demonstraram um maior apoio à conduta de Moro durante a Lava-Jato, com 65% de aprovação entre os eleitores do ex-presidente e apoio significativo na região sul. Por outro lado, eleitores de Lula e moradores do Nordeste expressaram uma desaprovação mais pronunciada em relação ao ex-juiz, com 63% e 57% respectivamente.

A pesquisa também revelou que 12% dos entrevistados não souberam ou não responderam ao questionamento sobre a atuação de Moro na Lava-Jato, indicando uma parcela significativa da população que não tem uma opinião formada sobre o assunto. Esse dado sugere que, apesar da polarização política, há uma parcela da sociedade que permanece neutra ou indecisa em relação ao estrago provocado por Sergio Moro na operação Lava-Jato.

