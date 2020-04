Maioria dos brasileiros (79%) defende punição por violação de quarentena, diz Datafolha

A maioria expressiva dos brasileiros entende que as pessoas que violam a quarentena devem ser punidas. A adoção de medidas restritivas para a circulação de pessoas passou a ser considerada pelo poder público há uma semana edit

247 - Dados de pesquisa Datafolha feita nesta sexta-feira (17) apontam que 79% dos brasileiros acham que as pessoas que violam as regras de quarentena devem ser punidas. O instituto ouviu 1.606 pessoas por telefone. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Reportagem do jornal Folha de S. Paulo sobre a pesquisa lembra que "o governador paulista, João Doria (PSDB), disse que poderia considerar até a detenção como recurso último caso a pandemia se agravasse. Hoje, não há no país quarentena que impeça pessoas de ir à rua, apenas determinando o fechamento de comércio não essencial." Doria estendeu a quarentena no estado até 10 de maio, sem endurecer regras, nesta sexta.

Neste sábado 18, um protesto com carreata e buzinaço com cerca de 100 veículos na Avenida Paulista defendeu Jair Bolsonaro, pediu a saída de João Doria e o fim do isolamento social. Vídeos aqui.

