Mais 130 brasileiros são expulsos dos EUA e há mais 139 na fila da "devolução"

247 - Mais uma leva de imigrantes brasileiros deportados chega dos EUA na noite desta sexta-feira - em Belo Horizonte (MG). O voo, fretado pelo governo americano, trará cerca de 130 brasileiros que foram expulsos pelos Estados Unidos.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "com isso, ainda há pelo menos 139 cidadãos do Brasil que se encontram detidos sob custódia do Departamento de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) dos EUA, todos eles com uma ordem final de remoção dada por um juiz de imigração daquele país, segundo informou ao GLOBO o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês)."

A matéria ainda informa que "com o novo grupo, já são pelo menos 250 brasileiros em situação migratória irregular deportados nos últimos cinco meses pelo governo de Donald Trump, que em 2019 intensificou a pressão sobre os países vizinhos para frear o fluxo de imigrantes por sua fronteira sul, com o México. No dia 24 de janeiro, um grupo de 50 deportados desembarcou também em Belo Horizonte; em outubro, 70 haviam sido devolvidos."