Mais da metade dos brasileiros desaprova indulto que Bolsonaro deu a Silveira

247 - Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (6) aponta que 56% dos entrevistados não concordam com o indulto concedido por Jair Bolsonaro (PL) ao deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a 8 anos de 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além da perda dos direitos políticos, por atacar a democracia e as instituições. Ainda conforme o levantamento, 29% dizem ser favoráveis à medida.

A pesquisa ressalta, ainda, que 35% dos entrevistados acreditam que o indulto concedido a Silveira reduz as chances dos eleitores votarem pela reeleição de Bolsonaro no pleito de outubro. Outros 20%, porém, dizem que o fato aumenta esta chance e outros 31% afirmam que o indulto não resulta em nenhum tipo de alteração.

A pesquisa foi realizada no período de 2 a 4 de maio de 2022 com 1.000 entrevistados via telefone. A margem de erro máximo estimada é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-03473/2022.

