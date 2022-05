Mais de 1 milhão esperam na fila do INSS por perícia médica

Apoie o 247

247 - Mais de 1 milhão de segurados aguardam na fila de perícias médicas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Previdência.

O número inclui todos os tipos de benefícios que necessitam de avaliação pericial para serem concedidos, como auxílio-acidente, auxílio por incapacidade temporária - antigo auxílio-doença -, e aposentadoria por incapacidade permanente - antiga aposentadoria por invalidez -, pagos a quem tem alguma incapacidade para o trabalho.

BPC (Benefício de Prestação Continuada), aposentadoria da pessoa com deficiência e aposentadoria especial, entre outros, também requerem análise médica.

Há poucas semanas, havia 780 mil cidadãos na fila. A greve dos peritos, que já passa de um mês, porém, agravou o quadro.

