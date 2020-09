Mais de 10 comitês brasileiros repudiam vinda de Pompeo ao Brasil

Entre as organizações, estão o Comitê anti-imperialista Abreu e Lima e a Associação Cultural José Martí edit

Nota de comitês contra a vinda de Mike Pompeo para o Brasil, publicado pelo Diário Causa Operária:

Repúdio ao papel provocador de Ernesto Araújo e Mike Pompeo

Repudiamos o comportamento servil e de traição nacional do governo brasileiro, que age como um verdadeiro lacaio dos EUA ao realizar hoje, sexta-feira, 18, uma visita oficial na cidade de Boa Vista, na fronteira com a Venezuela, do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, acompanhando o secretário de Estado norte americano, Mike Pompeo, em um verdadeiro ato de provocação internacional.

A Venezuela tem sofrido todos os tipos de ações criminosas por parte dos EUA, mesmo durante a pandemia, Trump e seus agentes e serviçais têm realizado ataques contínuos. Esta visita na véspera das eleições presidenciais norte americanas tem unicamente a finalidade de reforçar as ameaças de invasão militar contra uma nação soberana e fazer campanha eleitoral para Trump. Os governos de Bolsonaro e Duque agem conforme as ordens

determinadas a partir de Washington. Pompeo tem um histórico belicista, terrorista e de propagação de mentiras. A visita a Boa Vista tem a finalidade de fazer uma provocação que

possa criar uma situação para atacar o povo venezuelano, que segue enfrentando corajosamente os covardes lacaios e seus chefes imperialistas.

FORA POMPEO!

PELA PAZ NA REGIÃO!

FORA IMPERIALISTAS DA AMÉRICA LATINA.

EM DEFESA DA SOBERANIA E AUTODETERMINAÇÃO DA VENEZUELA!

Brasil, 18 de setembro de 2020

Comitê anti-imperialista General Abreu e Lima

Comitê Baiano de Solidariedade a Venezuela

Comitê Cabano Bolivariano de Solidariedade à Venezuela

Comitê Cearense de Solidariedade à Venezuela

Comitê Gaúcho em Solidariedade ao Povo Venezuelano

Comitê Mineiro de Solidariedade a Revolução Bolivariana

Comitê pela Paz e Autodeterminação do Povo Venezuelano PR

Comitê de Solidariedade à Revolução Bolivariana RJ

Associação Cultural José Martí Bahia

Associação Cultural José Marti Baixada Santista

Associação Cultural José Martí do Rio de Janeiro

Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba

Comitê de Solidariedade aos Povos e pelo Socialismo – Ceará

Casa de Amizade Brasil-Cuba no Ceará

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.