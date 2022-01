Mais de 2 mil prefeitos pedem ajuda ao governo federal contra avanço da Covid e Influenza

Apoie o 247

247 - Um grupo de mais de 2 mil prefeitos enviou um documento ao Ministério da Saúde na última quarta-feira solicitando apoio da pasta na estruturação do atendimento ambulatorial, compra de testes rápidos de Covid-19 e de remédios para enfrentar o aumento dos casos de coronavírus e influenza no país.

Os gestores municipais fazem parte do consórcio Conectar e são responsáveis por uma população de cerca de 150 milhões de pessoas, equivalente a 65% do território nacional.

“Estamos assistindo a um crescimento vertiginoso do número de casos de Covid e influenza. Pedimos ao Ministério medidas emergenciais e apoio aos municípios. O governo federal não pode se omitir se os municípios não têm estrutura para atender a uma demanda inesperada”, afirmou ao jornal o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, ao jornal O Globo.

O Consórcio destacou também no documento ao Ministério da Saúde que a intensa demanda no atendimento ambulatorial gerou um esgotamento dos estoques do Oseltamivir, medicamento usado para tratar casos graves de influenza. Em alguns locais, já não há mais os medicamentos.

“Este medicamento está em falta em diversos pontos da cidade, seja na assistência farmacêutica pública ou até mesmo nas redes privadas. Desta forma, seria de grande valia o envio de estoques adicionais do referido medicamento ou de recursos especiais para que as cidades possam fazer a aquisição.”

