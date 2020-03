Mais de 200 figuras públicas endossam pedido de impeachment de Bolsonaro

Maria Rita, Felipe Neto e Caio Blat estão entre as pessoa que assinam a petição elaborada pelos deputados do PSOL Fernanda Malchionna (RS), Sâmia Bomfim (SP), David Miranda (RJ) e Luciana Genro (RS) edit

247 - A crise do coronavírus acelerou as discussões sobre a necessidade da saída de Jair Bolsonaro da presidência, que tem minimizado a gravidade da pandemia e recomendado que os serviços voltem a funcionar, assim como as pessoas saiam do isolamento.

Nesse cenário, um pedido de impeachment elaborado por deputados do PSOL - Fernanda Malchionna (RS), Sâmia Bomfim (SP), David Miranda (RJ) e Luciana Genro (RS) - já ganhou mais de 200 assinaturas de figuras públicas. Entre elas, estão a cantora Maria Rita, o Youtuber Felipe Neto e o ator Caio Blat.

Antes deles, o documento já tinha apoio de nomes como Zélia Duncan, Vladimir Safatle e Gregorio Duvivier, informa a jornalista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo.