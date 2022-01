Mais de 30 milhões de doses da vacina da Janssen estão paradas em SP

No total, a pasta obteve 41 milhões de doses do imunizante. Apenas 9,2 milhões de doses foram entregues aos estados edit

Apoie o 247

ICL

247 - Quase 32 milhões de doses da vacina da Janssen estão sem uso armazenadas no Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos da pasta em Guarulhos, na Grande São Paulo.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o Ministério da Saúde recebeu 41 milhões de doses do imunizante. Desse total, 38 milhões adquiridas em um contrato com o laboratório e 3 milhões doadas pelos Estados Unidos.

No entanto, segundo dados do informe técnico divulgado pela pasta, apenas 9,2 milhões de doses foram entregues para os estados.

PUBLICIDADE

O Ministério da Saúde disse, em nota, que 31,7 milhões de doses estão armazenadas e poderão ser prontamente distribuídas quando solicitadas pelos estados.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE