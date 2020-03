Mais de 5 mil presos deixam prisões devido ao coronavírus

A pandemia do novo coronavírus no Brasil tem feito com que o sistema carcerário comece a experimentar outra realidade. Presos provisórios, idosos e portadores de doenças crônicas estão sendo libertados para mitigar os efeitos da contaminação edit

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo informa que "no Sul do país, já tiveram autorização para deixar a prisão nos últimos dez dias cerca de 4.500 presos. Na Bahia, outros 800, número que ainda vai aumentar. As decisões dos magistrados têm seguido a recomendação 062/2020 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que indica a adoção de medidas em todo o país no sistema prisional para coibir o avanço do coronavírus."

A matéria ainda acrescenta que "a recomendação é de que, para reduzir riscos epidemiológicos, os juízes considerassem a reavaliação das prisões provisórias, priorizando mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco."